NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Amici 23

Nel corso di una nuova intervista, Sarah Toscano parla di Maria De Filippi e spiega cosa è stata per lei la conduttrice durante il suo percorso ad Amici 23.

Le parole di Sarah Toscano su Maria De Filippi

In questi giorni si sta molto parlando di Sarah Toscano, che come sappiamo sabato sera ha vinto Amici 23. Attualmente dunque la giovane arista sta vivendo ore molto caotiche, fatte di incontri con i fan, con la stampa e anche di musica e viaggi. Proprio nel corso di una recente intervista con FanPage, la cantante si è raccontata a cuore aperto, parlando della sua esperienza all’interno della scuola. Nel corso della chiacchierata non è mancato ovviamente il capitolo Maria De Filippi. Sarah ha così spiegato cosa è stata per lei la conduttrice durante il suo percorso e in merito ha affermato:

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi invia un toccante messaggio ad Asia, ragazza di 14 anni in lotta contro un tumore (VIDEO)

“Una persona incredibile, sempre con la parola giusta al momento giusto, molto empatica. Riesce a capirti dagli sguardi e poi ha una grande memoria, ricorda veramente tantissime cose. Mi ha dato una possibilità incredibile e ci ha sostenuto, tutti, fino alla fine”.

Ma non solo. Sarah Toscano infatti ha anche parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2025. A riguardo ha dichiarato: “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

Attualmente però Sarah è impegnata con il suo primo tour instore, che nei prossimi giorni la porterà in giro per l’Italia. In seguito, per tutta l’estate, la Toscano prenderà parte a diversi festival, dove avrà modo di presentare al grande pubblico la sua musica.