Maria De Filippi invita gli spettatori di Uomini e donne ad adottare i cani nei canili: il commovente spot

Spettacolo

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

Uomini e donne

Un nuovo spot ideato da Maria De Filippi per l’adozione dei cani nei canili

Da oggi su Canale 5 va in onda, dopo ogni puntata di Uomini e donne, uno spot molto importante ideato da Maria De Filippi. Ed è proprio lei a parlare e ad apparire. Si tratta di un’iniziativa davvero di spessore che speriamo possa servire a rendere la vita migliore a questi animali. Stiamo parlando di cani che si trovano nei canili e aspettano di essere adottati.

A tal proposito la nota conduttice invita le persone a chiamare o a scrivere a Witty TV per adottare un cane che si trova presso un canile . E soprattutto invita a farlo non solo per cambiare la vita a questi animali rendendola migliore, ma a fare un regalo a noi stessi. Ma specifica di chiamare per un’adozione solo se davvero pronti e con tanta volontà nel fare un gesto del genere. Sì perché gli animali non sono oggetti che si buttano via quando vecchi o non piacciono più. Ecco lo spot che è andato in onda questo pomeriggio e che è davvero commovente:

Come sappiamo, Maria De Filippi è sempre molto attenta al benessere degli animali. Porta avanti importanti iniziative insieme al suo braccio destro Raffaella Mennoia. Proprio quest’ultima sui suoi canali social pubblicizza i canili, invita all’adozione nei canili e non a comprare i cuccioli. E sostiene varie associazioni e iniziative contro il maltrattamento degli animali, contro l’abbandono e per la salvaguardia di essi.

Il nuovo progetto di Maria De Filippi è davvero molto bello e speriamo che possa servire a molti di questi cani rinchiusi nei canili a trovare una famiglia. Speriamo che trovino delle persone che si possano prendere cura di loro, dare loro tutto l’amore e le attenzioni di cui hanno bisogno e che non vengano più abbandonati e maltrattati.

Se foste interessati trovate tutte le informazioni sul sito Witty TV.