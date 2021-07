Maria De Filippi spiega il vero motivo per cui non è sui social

1 Le parole di Maria De Filippi

Sono anni che Maria De Filippi è la regina incontrastata del piccolo schermo. Con i suoi programmi infatti la conduttrice ha conquistato il cuore del grande pubblico, e numerose sono le sue trasmissioni che hanno fatto la storia della tv italiana. Attualmente la presentatrice è già tornata al lavoro e proprio in questi giorni sono partite le registrazioni non solo della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, ma anche quelle di C’è Posta Per Te. Nel mentre tra poche settimane partiranno anche le riprese di Uomini e Donne, e come se non bastasse il prossimo 18 settembre, con ben due mesi in anticipo, partirà anche Amici 21, già attesissimo dai telespettatori.

Anche per la nuova stagione televisiva dunque Maria De Filippi sarà la protagonista assoluta di Canale 5, e di certo non mancheranno grandi emozioni. Nel mentre in molti si chiedono come mai la conduttrice non sia sui social. Come sappiamo infatti la De Filippi non ha mai fatto utilizzo di Instagram, Twitter o Facebook, e già in passato ha fatto intendere di non essere interessata a tali piattaforme. Adesso però Maria, nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi, ha spiegato il vero motivo per cui non è sui social. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FanPage:

“Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta! Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia”.

Svelato dunque perché Maria De Filippi non è sui social. Tuttavia proprio grazie ad alcuni suoi programmi, come Uomini e Donne, alcuni dei protagonisti che prendono parte alle trasmissioni vengono lanciati sul web. Adesso però pare che la conduttrice voglia apportare delle modifiche anche su questo fronte. Rivediamo di cosa si tratta e le sue parole a riguardo.