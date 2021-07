1 Partite le registrazioni di Tú Sí Que Vales

A settembre con l’inizio della nuova stagione televisiva tornerà anche Tú Sí Que Vales, uno dei programmi di punta di Canale 5. Da anni infatti il talent con Maria De Filippi raggiunge ascolti da record, confermandosi sempre come una delle trasmissioni più amate e seguite. Anche quest’anno tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà nel corso della nuova edizione, che vedrà il ritorno dell’intero cast. In giuria infatti oltre alla De Filippi ci saranno Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli sarà invece al capo della giuria popolare, mentre Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni si occuperanno della conduzione. Nel mentre alcune ore fa abbiamo scoperto che la prima puntata del programma andrà in onda su Canale 5 il prossimo 18 settembre, e certamente non mancheranno emozioni e colpi di scena.

In questi giorni intanto sono partite ufficialmente le riprese della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, e anche quest’anno ne vedremo delle belle. Nel mentre Maria De Filippi, nel corso di un’intervista per il settimanale Chi, ha svelato che le registrazioni sono state posticipate a causa di Sabrina Ferilli. Quest’ultima infatti fino a pochi giorni fa era impegnata sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Il Sesso degli Angeli, che uscirà nelle sale italiane a Natale. Maria ha così deciso di attendere l’attrice, volendola avere a tutti i costi nel cast. Queste le dichiarazioni della De Filippi in merito, riportate da Biccy:

“Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire davvero tanto. Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tú Sí Que Vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni. Questo è un grande atto di amicizia. Qualche “no” lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di suo che non c’è bisogno”.

Non resta che attendere dunque la messa in onda della prima puntata di Tú Sí Que Vales, prevista per sabato 18 settembre. Nel mentre alcune ore fa proprio durante le registrazioni della nuova edizione, Belen Rodriguez ha avuto un piccolo malore. Andiamo a rivedere le sue parole su quanto accaduto.