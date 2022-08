1 La più grande paura e dolore di Maria

Amatissima da grandi e piccini Maria De Filippi, prima del suo ritorno in TV con Amici 22 e Uomini e Donne, ha deciso di raccontarsi in esclusiva al settimanale Oggi. Nell’intervista rilasciata al giornale la conduttrice si è lasciata andare ad alcune particolari riflessioni, dalle sue fobie alle ai limiti e fragilità, confessando poi quale sia la sua paura e il suo dolore più grande.

Così la presentatrice ha voluto svelare qualcosa in più di sé stessa. Ha ammesso di avere delle corazze che, comunque, non l’hanno resa immune per davvero da ostacoli e paure che la vita «con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi», per poi confidare quale sia quella più grande per lei: «(…) in primis per me la paura della morte», ha rivelato Maria De Filippi a Oggi.

Successivamente la conduttrice di Canale 5 ha spiegato ai lettori quale sia invece il dolore più grande mai vissuto. È legato alla scomparsa di suo padre che non ha mai superato fino in fondo: «è stato la morte di mio padre… Un lutto mai superato» Maria De Filippi ha raccontato di averci messo una sorta di “tappo” e chiude a chiave il dolore per andare avanti, svelando poi: «Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati (…)»

Così Maria De Filippi ha ammesso che questo per lei è il suo modo per affrontare il futuro: «l’unico che conosco», ha detto tra le colonne di Oggi. Ma non è finita, perché ha parlato anche di suo marito Maurizio Costanzo e di una dichiarazione che fece lui in passato…