1 Le parole di Maria De Filippi

Puntata intensa quella di oggi a Uomini e Donne. Oggi infatti abbiamo assistito alla scelta di Andrea Nicole Conte, che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciprian Aftim. I due sono entrati in studio insieme, ammettendo di aver trascorso la notte insieme a casa di lei, senza avvisare la redazione. A quel punto è arrivata la reazione furiosa di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno duramente insultato Andrea Nicole e Ciprian. Ma non solo. In seguito a prendere la parola è stata anche la stessa Maria, che ha svelato perché è rimasta delusa dalla Conte. Ma non solo. La De Filippi ha fatto anche una durissima accusa ad Aftim, affermando:

“Queste cose possono capitare. Puoi anche non dire alla redazione “lo caccio”, ma dire alla redazione “lo tengo”, tutta qua. Ci rimango male solo per questo. Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Non credo minimamente alla storia che non ti riesci a esprimere in televisione. Io credo al fatto che lei non ti abbia mai visto prima”.

E ancora Maria De Filippi aggiunge (QUI per il video):

“Questa cosa non toglie nulla alla mia scelta di mettere lei sul treno. Questo che è successo non toglie nulla a quella scelta che ho fatto e rifarei tutta la vita. Mi dispiace solo che non hai avvisato. Se avessi avvisato avresti trovato comprensione, non è nulla di grave. Ci sei cascata secondo me. Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Non è che non credo a quello che senti tu. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo”.

