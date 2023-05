NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Secondo le ultime voci di corridoio, Maria De Filippi in futuro potrebbe avere un nuovo ruolo in Mediaset: ecco di cosa si tratterebbe

I rumor su Maria De Filippi

Sono anni che Maria De Filippi è la regina incontrastata di Mediaset. Con i suoi programmi infatti la conduttrice si conferma essere stagione dopo stagione la colonna portante dell’azienda, e di certo una garanzia per Canale 5. Ancora oggi infatti trasmissioni del calibro di Uomini e Donne, Amici, C’è Posta Per Te, e tante altre, sono tra le più seguite della rete e riescono a sbaragliare la concorrenza. Attualmente come sappiamo i fan attendono con ansia il ritorno di Temptation Island, il cui debutto è previsto per fine giugno. A settembre inoltre la De Filippi tornerà con i suoi programmi cult, e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

Nelle ultime ore però alcune voci di corridoio stanno facendo mormorare il web. Stando alle indiscrezioni, riportate anche da FanPage, sembrerebbe che in futuro Maria possa avere un nuovo ruolo in Mediaset. Dopo la morte di Maurizio Costanzo infatti, come ben sappiamo, la conduttrice è tornata a lavoro in una manciata di giorni. Tuttavia fonti a lei vicine hanno rivelato che la presentatrice avrebbe accusato solo in seguito il colpo, al punto da considerare anche l’idea di una pausa dalla tv.

Adesso però si mormora che Pier Silvio Berlusconi possa offrire a Maria De Filippi un ruolo manageriale all’interno di Mediaset, che però potrebbe allontanarla dal piccolo schermo. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e non c’è alcuna certezza che le cosa vadano in questo modo.

Attualmente infatti la conduttrice si sta godendo una meritata pausa, prima di rimettersi al lavoro sui suoi programmi, che torneranno su Canale 5 a settembre. Nel mentre a breve inizieranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che anche stavolta verrà condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa accadrà quest’anno sull’isola delle tentazioni? Non resta che attendere per scoprirlo.