Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Beyoncé sul palco con Blue Ivy

Da pochi giorni è partito il nuovo tour mondiale di Beyoncé, a sostegno del suo ultimo album di inediti, Renaissance. Attualmente la pop star sta girando l’Europa col suo show, che ha già conquistato il cuore del mondo intero. Come sappiamo però stavolta la tournée non toccherà l’Italia, a causa di alcuni problemi organizzativi sorti all’ultimo momento. Secondo i primi rumor tuttavia la cantante la prossima estate potrebbe tornare in Europa, e stavolta potrebbe arrivare nel nostro paese, dove è attesissima. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore alcuni spettatori hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Beyoncé infatti è arrivata a Parigi col suo tour e a salire sul palco al suo fianco è stata sua figlia Blue Ivy, che a oggi ha 11 anni. Madre e figlia si sono così esibite insieme sulle note di My Power e Black Parade, conquistando il cuore del pubblico. Non è la prima volta, come i fan ben sanno, che la bambina collabora con la pop star. In passato infatti Blue Ivy aveva già duettato con sua mamma sulle note di Brown Skin Girl. Nel mentre in queste ore a commentare la nuova performance della bambina è stata Tina Knowles-Lawson, madre della pop star, che sui social ha affermato:

“Ieri sera ho visto la mia bellissima nipotina ballare davanti a quasi 70 mila persone. Nessuna paura. Sono orgogliosa di te”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Knowles (@mstinalawson)

Il pubblico nel mentre, nel vedere Blue Ivy salire sul palco insieme a Beyoncé, è letteralmente esploso in un boato e i video del momento hanno fatto in breve il giro del web. Senza dubbio la primogenita della cantante e di Jay Z ha tutte le carte in regola per diventare una futura pop star, e di certo negli anni a venire ci regalerà grandi emozioni.