1 La smentita su Maria De Filippi

Sono anni ormai che Maria De Filippi tiene compagnia al grande pubblico Mediaset con i suoi programmi di successo, e senza dubbio la conduttrice è uno dei nomi più amati e seguiti della tv italiana. Solo qualche settimana fa la presentatrice ha concluso la sua stagione televisiva, e a settembre tornerà con le nuove edizioni delle sue trasmissioni. Tuttavia da qualche settimana si mormora che la De Filippi abbia in serbo una grossa sorpresa per i suoi fan. Come è noto a ripartire in autunno saranno Amici, Uomini e Donne e Tú Sí Que Vales, ciò nonostante da un po’ stanno circolando in rete diverse in discrezioni.

Stando a quanto si mormora, pare che Maria De Filippi possa lanciare un nuovo programma che andrebbe in onda la domenica pomeriggio, andando così a prendere il posto di Domenica Live di Barbara d’Urso, che come sappiamo è amatissimo dai telespettatori. Adesso però a seguito delle dicerie a intervenire sui social, smentendo così la notizia, è Betty Soldati, che come in molti sapranno fa parte dell’ufficio stampa di Maria. La De Filippi dunque non sarà in tv la domenica pomeriggio, e attualmente in calendario è ancora previsto il seguitissimo Domenica Live, di cui già in molti attendono il ritorno. Questo quanto dichiara la Soldati:

“È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino P.g.t la domenica pomeriggio su Canale 5 so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?”.

Pare dunque che Maria De Filippi per la prossima stagione televisiva si concentrerà nuovamente sui programmi che già conosciamo e amiamo. Nel mentre però qualche ora fa a lanciare un’altra indiscrezione sul futuro della domenica pomeriggio su Canale 5 è stato Davide Maggio. Andiamo a rivedere cosa ci svela.