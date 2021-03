1 L’outfit di Maria De Filippi

Siamo nel pieno della prima puntata del Serale di Amici 20, e gli alunni già iniziato a sfidarsi tra di loro. Come sempre alla conduzione del talent show c’è Maria De Filippi, da anni padrona di casa della trasmissione. Questa sera, come ben sappiamo, saranno ben due i concorrenti che dovranno lasciare definitivamente la scuola, rinunciando così alla possibilità di continuare il loro percorso.

Nel mentre come ormai da tradizione, gli occhi del pubblico sono immediatamente caduti sull’outfit della De Filippi, che stasera ha conquistato il cuore degli utenti sul web. Ma quale abito ha deciso di indossare la conduttrice? Scopriamo tutti i dettagli.

In occasione della prima puntata del Serale di Amici 20, come ci svela Manuel Di Gioia, Maria De Filippi ha sfoggiato un bellissimo completo interamente firmato da Saint Laurent. Ma quando costa il suo abito? La giacca ha un valore di 3290€, la canotta costa invece 1490€, mentre i pantaloni 890€.

L’outfit di Maria ha dunque conquistato il pubblico. Ma come ci stupirà per le prossime settimane la conduttrice? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre rimanere in attesa per scoprire chi saranno i primi concorrenti che dovranno lasciare la scuola di Amici 20.