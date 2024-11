Anche nella semifinale di Tu si que vales, Maria De Filippi e Rudy Zerbi sono tornati a vestire i panni dei Ricchi e Poveri. Ecco il video della loro imitazione.

Zerbi e Maria De Filippi imitano i Ricchi e Poveri

Non è la prima volta che Rudy Zerbi e Maria De Filippi si cimentano in una gara di lip-sync dando dimostrazione della loro bravura e della loro voglia di mettersi in gioco. La conduttrice, infatti, ha provato di essere molto simpatica e brava nell’imitazione di Angela dei Ricchi e Poveri anche ieri sera a Tu si que vales.

LEGGI ANCHE: Chi ha vinto l’eterna sfida tra Ballando con le stelle e Tu si que vales questo sabato? Tutti i dati

Qui sotto possiamo vedere un video all’interno del quale li notiamo immersi nella performance. Per l’occasione, tutti i giudici si sono trasferiti nello studio di Amici e sono stati valutato da alcuni ospiti d’eccezione: Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Christian De Sica e Adriano Pennino. Gli spettatori da casa, così come il pubblico in studio, hanno potuto vedere anche Gerry Scotti nei panni di Adriano Celentano e Sabrina Ferilli in versione Pippo Franco.

A vincere, tuttavia, è stata Luciana Littizzetto con un medley delle canzoni più note di Cristiano Malgioglio. Nonostante però però Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno ricevuto un fiume di applausi per la loro simpatia e capacità nell’interpretare Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri.

LEGGI ANCHE: Giovanni Pernice si scusa con Bianca Guaccero dopo la lite con Mariotto

Chissà se nel corso della finale, che andrà in onda sabato 16 novembre 2024, i due cantati arriveranno come ospiti per duettare con Maria e Rudy. Per scoprire quello che accadrà non possiamo fare altro che attendere la prossima settimana consapevoli che tutto può succedere. L’appuntamento, in questo caso, non sarà registrato e andrà in diretta Canale 5 come ogni anno. Seguiteci per eventuali aggiornamenti.