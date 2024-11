Ieri sera nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle c’è stato un acceso botta e risposta tra Giovanni Pernice e Mariotto. Una volta uscito dallo studio però il ballerino si è scusato con Bianca Guaccero.

Il gesto di Giovanni Pernice

Puntata movimentata quella di ieri a Ballando con le Stelle. Nel corso della diretta infatti c’è stato un duro botta e risposta tra Giovanni Pernice, maestro e nuovo fidanzato di Bianca Guaccero, e Mariotto. Tutto è iniziato dopo la performance della coppia, che si è esibita in un paso doble che ha conquistato il pubblico. Il giudice tuttavia non è stato della stessa opinione a quel punto ha affermato: “Pernice è venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco?“.

A quel punto a prendere parola è stato lo stesso Giovanni, che ha deciso di replicare a tono a Mariotto, dichiarando visibilmente infastidito: “Giudica ma non offendere. Lei non sa cosa ho fatto io nel passato. Quindi fare un’offesa del genere secondo me è abbastanza sgradevole. Poi io prendo tutti i giudizi positivi e negativi, però senza l’offesa. Forse il rispetto non sai cos’è”.

Dopo che gli animi si sono calmati e dopo aver ascoltato le votazioni dei giudici, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero hanno lasciato lo studio per tornare nella sala delle stelle. A quel punto i due sono stati intercettati dalle telecamere di Ballando con le Stelle per la tradizionale intervista post esibizione. Il ballerino ha però affermato di non voler rilasciare dichiarazioni e subito dopo si è rivolto alla sua compagna. Il primo pensiero di Giovanni è stato infatti quello di fare le scuse a Bianca per quanto accaduto e mentre baciava la conduttrice ha affermato dolcemente: “Amore scusa”.

Dopo aver ricevuto attacchi gratuiti sulla propria professione da parte di giudici non competenti nel ballo, Giovanni Pernice la prima cosa che fa all’uscita dal teatro è chiedere scusa a Bianca Guaccero: “amore scusa”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KxGnuBfA1d — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 10, 2024

Il gesto di Pernice non è ovviamente passato inosservato e il video del momento ha fatto il giro del web. Il pubblico intanto sta continuando a fare il tifo per Bianca. Ma sarà lei a vincere il talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.