Al GF chiedono la musica il giorno della morte del padre di Beatrice (ma quando la mettono non ballano)

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

Alcuni utenti hanno notato un fatto particolare accaduto ieri sera al GF. La produzione ha messo la musica per far ballare e divertire i concorrenti, ma metà di loro sono rimasti in disparte. Ma giorni fa, durante la settimana di lutto per Beatrice, proprio questi setti inquilini chiedevano ogni giorno la musica per ballare.

Una nuova mancanza di rispetto da parte di alcuni inquilini del GF verso Beatrice

Oggi pomeriggio sul web si è diffuso un video riguardante la serata di ieri al Grande Fratello in cui vediamo alcuni inquilini ballare sulle note della canzone “Maracaibo”. Si tratta di Beatrice, Fiordaliso, Rosanna, Grecia, Vittorio, Federico e Sergio. Il gruppetto si è scatenato e molto divertito in questo momento di svago. A mettere la musica è stata ovviamente la produzione del reality che, come spesso accade, ha voluto far passare una serata di ballo ai concorrenti.

Come vi abbiamo detto, solo questi 7 inquilini (e qualcun altro come Greta, Monia ecc) hanno approfittato delle musica e si sono diverti. Tutti gli altri, invece, hanno preferito passare la serata seduti in veranda a chiacchierare e niente di più. Detta così non sarebbe niente di strano, se non fosse che la scorsa settimana è successa una cosa che ha fatto discutere e oggi accende ancora di più la polemica.

per me è il gruppo rattalandia che ha chiesto musica per una settimana e ora che c'è musica,,,, stanno seduti in verandapic.twitter.com/xiD0hKmjPg — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 11, 2024

In pratica durante la settimana in cui Beatrice era uscita dalla Casa per il suo lutto (è morto il padre) una parte degli inquilini ha chiesto più volte al Grande Fratello di mettere la musica. La produzione non l’ha mai fatto per rispetto del lutto della concorrente. Ma questi concorrenti non erano molto d’accordo. Ecco, questi concorrenti che chiedevano la musica nella settimana di lutto sono gli stessi che ieri sera si sono messi in disparte a non ballare e divertirsi.

Da qui è nata appunto la polemica social. Secondo una parte del pubblico, infatti, questo atteggiamento è la dimostrazione di un’ulteriore mancanza di rispetto nei confronti della Luzzi.