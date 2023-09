Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni seconda puntata: scatta subito la chimica per due coppie

NEWS

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Le anticipazioni della seconda puntata di Matrimonio a prima vista 11

Matrimonio a prima vista 11 continua con la seconda puntata e quindi anche con le anticipazioni di cosa accadrà. Nella prima puntata abbiamo conosciuto la prima coppia formata da Alberto e Sonia e abbiamo visto il loro matrimonio. Poi è toccato a Juanchi e Gianna che però li abbiamo solo visti incontrarsi, bendati, all’altare. Infine abbiamo dato un primo sguardo alla terza coppia e cioè Alessandro e Valentina.

In questa seconda puntata, quindi, vedremo il matrimonio di Juanchi e Gianna che rimarranno davvero felici raccontando di aver sentito subito una certa chimica. Poi conosceremo meglio Alessandro e Valentina e vedremo anche il loro incontro e le loro nozze. Lui sarà un po’ più chiuso, mentre lei dimostrerà la sua euforia.

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 11 rivelano che questa seconda puntata andrà avanti con le foto che saranno anche momento di imbarazzo e solo Alberto e Sonia si baceranno tranquillamente. Poi sarà il momento dei ricevimenti e della scoperta di dove andranno in viaggio di nozze. Saranno rivelati solo quelli di Juanchi con Gianna e di Alessandro con Valentina. I primi andranno in Repubblica Domenicana e gli altri in Messico. La terza coppia lo scopriremo nella terza puntata.

L’episodio si concluderà con la prima notte di nozze. Se Gianna e Junchi e Alessandro e Valentina saranno più restii ad avvicinarsi, diversa sarà la situazione di Alessandro e Sonia. Diranno entrambi, infatti, di avere il desiderio di scoprirsi anche fisicamente. Insomma tra loro c’è davvero tanta chimica.

Quando va in onda la seconda puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 11 è iniziata mercoledì 13 settembre alle ore 21.25 e la seconda puntata andrà in onda mercoledì 20 settembre. A tal proposito, ogni settimana andrà in onda un nuovo episodio.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.