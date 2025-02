L’amicizia e l’affetto che c’è tra Maria De Filippi e Stefano De Martino è indissolubile. E adesso che l’ex ballerino è a teatro per i suoi spettacoli, la conduttrice ha deciso di andare a vederlo. Ed è stata pizzicata in platea.

La visita di Maria De Filippi a teatro per vedere Stefano De Martino

Il rapporto di stima e amicizia tra Maria De Filippi e Stefano De Martino è iniziato nel 2009, quando lui entrò nella scuola di Amici come ballerina. Da quel momento la conduttrice ha sempre supportato Stefano durante la sua carriera che lo ha visto passare da ballerino a conduttore e adesso vero e proprio showman.

De Martino è stato anche giudice del Serale di Amici per due edizioni (accanto a lui c’erano Emanuele Filiberto e Stash). E adesso si è preso il prime time di Rai1 sostituendo Amadeus con Affari Tuoi. Inoltre continua il suo programma comico e di grande successo Stasera tutto è possibile.

Ma Stefano De Martino sta lavorando anche a teatro in uno spettacolo tutto suo che sta registrando sold out ogni sera. In queste serate non è mancata la presenza di personaggi noti, tra cui la sua ex fidanzata Emma Marrone. E adesso anche Maria De Filippi ha deciso di vedere il suo ex allievo esibirsi al teatro Brancaccio.

A pubblicare le foto della presenza della De Filippi allo spettacolo di De Martino è stato il settimanale Oggi. Nel suo one man show, “Meglio stasera”, Stefano si diletta anche con passi di danza e prese riportando chi guarda a fare un tuffo nel passato.

Segnaliamo che la De Filippi, seduta in platea in mezzo agli spettatori comuni, è stata riconsciuta da tutti i presenti. E anche lei è stata applaudita al suo arrivo.