Dopo l’inaspettata scelta a Uomini e Donne, in queste ore Francesca Sorrentino ha fatto ritorno sui social e sembrerebbe rispondere alle critiche ricevute in questi ultimi mesi.

I post di Francesca Sorrentino

In queste ore si sta molto parlando di Francesca Sorrentino. Ieri infatti, nel corso della puntata di Uomini e Donne l’ex tronista ha deciso di fare a sorpresa la sua scelta e ha così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme a Gianluca Costantino. Tutto è iniziato quando in studio Francesca ha messo nuovamente in dubbio la credibilità di Gianmarco e a quel punto ha annunciato di voler lasciare il trono. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato.

La Sorrentino ha infatti dichiarato di voler provare a conoscere Gianluca fuori dal programma e così i due hanno deciso di iniziare una frequentazione. Stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni però sembrerebbe che la conoscenza sia già giunta al termine, nonostante al momento non sia giunta ancora alcuna conferma in merito da parte dei diretti interessati.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, gli album dei Big in uscita dopo il Festival

Nel frattempo Francesca Sorrentino dopo la scelta a Uomini e Donne ha fatto ritorno sui social e ha condiviso una serie di storie che non sono passate inosservate. In particolare a far discutere è stato un post in cui l’ex tronista sembrerebbe rispondere alle critiche ricevute nel corso di questi ultimi mesi. Francesca ha infatti affermato: “Franci la moscia is the new Franci cristallo”. Ma non solo. Successivamente la Sorrentino ha anche condiviso la storia di Martina De Ioannon, che come è noto ha condiviso con lei il trono.

A oggi tuttavia l’ex tronista non ha ancora postato nulla insieme a Gianluca, segno dunque che la conoscenza tra i due potrebbe davvero essere terminata. Che nelle prossime ore Francesca intervenga per fare chiarezza sulla situazione? Non resta che attendere per scoprirlo.