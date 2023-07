NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Luglio 2023

Tananai insieme alla sua Sara

È stato di certo un anno intenso l’ultimo per Tananai. Dopo essersi classificato all’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 con Sesso Occasionale, il giovane artista ha avuto una popolarità incredibile, iniziata con la collaborazione con Fedez e Mara Sattei ne La Dolce Vita. Successivamente Alberto lo scorso autunno ha rilasciato il disco Rave, eclissi, che ha scalato le classifiche musicali. Da quel momento il cantante non si è più fermato e ha ottenuto un successo dietro l’altro. Solo lo scorso febbraio infatti l’artista milanese è tornato sul palco dell’Ariston, e stavolta ha conquistato tutto il pubblico con la sua Tango, che si è classificata al quinto posto e ancora oggi è una delle canzoni più amate degli ultimi mesi.

Contemporaneamente Alberto ha dato il via al suo tour, e non è mancata una data evento al Forum di Assago, che ha registrato il tutto esaurito. Nel mentre sembrerebbe che anche la vita privata del cantante stia procedendo a gonfie vele.

Non tutti infatti sanno che Tananai da ben tre anni è fidanzato con Sara Marino, una giovane architetto d’interni. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020. Nonostante entrambi ci tengano molto alla loro privacy, ancora oggi possiamo confermare che la coppia è ancora unita e più innamorata che mai. Solo in queste ore infatti il settimanale Chi ha paparazzato Alberto e la fidanzata Sara per le vie di Milano, all’uscita da un noto locale, mentre camminano abbracciati e felici. (QUI per le foto).

Sembrerebbe dunque che la popolarità del cantante di Tango non abbia cambiato il rapporto con la Marino. I due infatti appaiono in sintonia e complici, e sembrerebbe che nulla possa scalfire la loro serenità. Alberto intanto continua a dedicarsi alla sua musica, e non è escluso che nelle prossime settimane arrivino tante novità per tutti i fan.