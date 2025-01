Non si sono ancora totalmente riprese Maria Monsé e Perla Maria, madre e figlia, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. In alcune storie su Instagram la 18enne ha raccontato come sta vivendo il ritorno a casa e ha rivelato che sia lei che la madre non riescono a dormire. Ecco cosa ha detto.

Niente sonno per Maria Monsé e Perla Maria dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

Nella puntata del 30 dicembre 2024 al Grande Fratello è successo di tutto e dopo il televoto ad essere eliminate sono state madre e figlia: Maria Monsé e Perla Maria. Questa eliminazione ha fatto un po’ arrabbiare il pubblico, poiché le due stavano creando molte dinamiche interessanti dentro la Casa.

Madre e figlia sono quindi tornate a casa e a distanza di una settimana dalla loro uscita dal reality molti fan sono curiosi di sapere come stanno. Ecco che allora la 18enne ha deciso di fare alcune storie su Instagram. Ed è proprio in queste che ha rivelato che sia lei che la madre non riescono più a prendere sonno dopo l’eliminazione dal GF. Ha detto:

“Io non riesco più a dormire prima delle 4. Perché noi lì facevamo sempre minimo le 4, poi si facevano le 5, le 6… Niente. Io ormai se vado a dormire all’una non ho sonno. Ora sono le due e il sonno è ancora uguale a zero. Solo che io dico: ‘Perla vai a dormire presto, perché così domani ti svegli non proprio all’ora di pranzo’. Ma non riesco, non ci riesco. Ormai non prendo sonno prima delle 4, sono le due, non ci posso pensare! Ora mi andrò a fare una camomilla… Questo è un video di sfogo, sto qui, non so che fare… Un bacio e buonanotte”.

Il motivo della mancanza di sonno è quindi legato alle abitudini che Maria Monsé e Perla Maria avevano dentro la Casa del GF legate al coricarsi molto tardi. Comprendiamo che quindi sia difficile tornare alla vecchia routine.