Grande ritorno a Uomini e donne e cioè quello di Pinuccia. L’ex dama si è ripresentata negli studi del programma per presentare la sua nuova canzone. E così è entrata proprio sulle note del suo brano cantando. Poi c’è stata la possibilità di scambiare due chiacchiere con i presenti.

La nuova canzone di Pinuccia presentata a Uomini e donne

Era dicembre del 2022 quando Pinuccia fu fatta allontanare da Uomini e donne per il suo atteggiamente insistente e pressante nei confronti del cavaliere Alessandro. Lui ha finalmente trovato l’amore lo scorso anno, lei nel frattempo si è data alla musica e ha pubblicato vari singoli.

A settembre del 2023, all’inizio della stagione, l’ex dama di Vigevano è tornata nel dating show di Maria De Filippi per cantare la sua prima canzone che ebbe un grande successo tra il pubblico e divertì molto. Ma la sua carriera nella musica non si è fermata lì e ha continuato a esibirsi nei locali e a fare nuovi pezzi.

E proprio nella puntata di oggi, martedì 7 gennaio (ma registrata a dicembre), di Uomini e donne Pinuccia è tornata nel programma per presentare la sua nuova canzone. L’ex dama è quindi entrata in studio cantanto e indossando un abito rosso. Anche in questo caso tanti applausi, complimenti e grande successo. Il nuovo brano dell’ex dama di Vigevano si intitola “Non dire mai”.

🏆| "NON DIRE MAI" di Pinuccia di Vigevano è il singolo più ascoltato in Italia nel 2024.

pic.twitter.com/KwpArD3ZRH — Fra🥥 (@fralklore) January 7, 2025

Dopo l’esibizione, tra battute e divertimento, Pinuccia ha detto che si esibierà nelle balere. E si è anche proposta al parterre maschile. Ha infatti chiesto se c’era qualcuno interessato a lei perché era sempre disposta a nuove conoscenze e a trovare sempre l’amore. L’ex dama ha anche ballato un valzer con un cavaliere, il quale ha proprio chiesto il ballo con lei.