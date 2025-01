Poco prima di Natale Pippo Baudo sarebbe stato ricoverato per un incidente: ecco cos’è successo e quali sono le sue attuali condizioni

Piccolo incidente per Pippo Baudo: prima di Natale il conduttore è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una caduta nella sua abitazione romana.

Pippo Baudo è stato dimesso dall’ospedale

A quanto pare le feste non sono esattamente partite con il piede giusto per Pippo Baudo. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, poco prima di Natale il celebre conduttore avrebbe avuto un incidente domestico.

Pare non sia stato nulla di grave, ma per sicurezza è stato ricoverato per qualche giorno presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’episodio si sarebbe verificato nella sua abitazione romana.

Stando ai resoconti, Baudo sarebbe caduto nella sua stanza da letto, riportando un trauma alla spalla. La notizia ha destato preoccupazione tra i fan del popolare volto della televisione italiana, simbolo di decenni di spettacolo e cultura.

Il breve ricovero al Gemelli, una delle strutture sanitarie di eccellenza della capitale, è avvenuto per garantire tutte le cure necessarie e monitorare attentamente le condizioni di Pippo Baudo.

Dopo aver ricevuto il trattamento medico per il trauma, lo storico conduttore di Sanremo sarebbe stato dimesso e avrebbe fatto ritorno a casa, dove starebbe affrontando il percorso di ripresa.

Per il momento pare che il conduttore debba indossare un tutore per supportare la spalla lesionata e limitare i movimenti che potrebbero rallentare la guarigione. Baudo è assistito privatamente da personale qualificato, che lo sta aiutando nella riabilitazione e nella gestione quotidiana delle sue esigenze.

Pippo Baudo ha segnato la storia del piccolo schermo con una carriera straordinaria, caratterizzata da eleganza e professionalità, e i suoi fan sperano di rivederlo presto in pubblico.

La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso settembre. Allora il presentatore è stato fotografato tra gli ospiti della festa di compleanno di Francesco Pingitore, l’ideatore del Bagaglino.