Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Maria Rosaria Boccia e perché si parla di lei in relazione al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Dall’età alla vita privata passando anche per la biografia e il profilo Instagram.

Chi è Maria Rosaria Boccia

Nome e Cognome: Maria Rosaria Boccia

Data di nascita: 1983

Luogo di nascita: Pompei

Età: 41 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: imprenditrice

Marito: Maria Rosaria sembra essere single

Figlio: non sembra avere figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @mariarosariabocciaofficial

Maria Rosaria Boccia età e biografia

Chi è e quanti anni ha Maria Rosaria Boccia? Sappiamo che è nata a Pompei nel 1983. Anche se non conosciamo la sua data di nascita precisa possiamo dire che la sua età è di 41 anni. Rimangono al momento sconosciuti i dettagli su altezza e peso.

Parlando invece dei suoi genitori sappiamo, come riporta anche Vanity Fair, che la madre e il padre gestiscono una boutique di moda uomo. Non ha sorelle ma ha un fratello, Marco, che gestisce un atelier di abiti da sposa.

In merito al percorso di studi, poi, Maria Rosaria Boccia non ha una laurea ma ben due. Stando al profilo LinkedIn a conseguito il primo attestato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope nel 2005, In seguito ha studiato Management all’Università telematica Pegaso, concludendo il percorso nel 2023.

Dove vive? Oggi dovrebbe abitare a Roma. Adesso che abbiamo visto alcuni dettagli sul curriculum passiamo a scoprire cosa è successo nella sua vita privata nel corso degli anni.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Maria Rosaria Boccia? Non siamo a conoscenza se è mai stata sposata, se ha avuto un marito o se è fidanzata al momento.

Il suo nome è salito alla cronaca dopo essere stato avvicinato a quello del Ministro della Cultura, in Italia, Gennaro Sangiuliano. Il politico, nel corso di una lunga intervista al TG1, ha infatti affermato di avere un “legame affettivo” con la Boccia.

Per recuperare l’intervista completa sul web esistono molti video. Qualcuno potrebbe anche chiedersi quanti anni ha il ministro Sangiuliano e la risposta è 62 anni.

Dove seguire Maria Rosaria Boccia: Instagram e social

Dove possiamo seguire Maria Rosaria Boccia sui social? Sappiamo che l’imprenditrice ha un account su Instagram dove pubblica varie foto degli impegni professionali, ma anche scatti mentre si rilassa al mare con gli amici.

Possiede anche una pagina Facebook. Purtroppo non sembra avere interesse nell’utilizzo di Twitter o TikTok.

Carriera

Concludiamo con la carriera di Maria Rosaria Boccia, la quale sembra essere interessata a più ambiti lavorativi. Sul suo profilo Facebook infatti leggiamo che è stata collaboratrice e consulente in alcune università importanti in Italia.

Sembra essere una grande appassionata di moda e tra le competenze è presente anche quella di organizzatrice d’eventi. Il suo curriculum è molto vasto e vanta anche impegni come docente.