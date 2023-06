NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

Le ultime affermazioni di Maria Sofia Federico

Come ormai sappiamo, dopo Il Collegio Maria Sofia Federico ha deciso di darsi all’intrattenimento per adulti. Oggi partecipa all’Accademia di Rocco Siffredi e di recente è stato rilasciato il video in cui si presenta al pubblico e al resto della classe:

“Io ho iniziato perché fin da quando ero piccola ho mostrato una natura molto istrionica. Provavo piacere nel farmi vedere. Mi ricordo, da disagiata quale sono, che calavo le mutande davanti a tutta la classe.

Poi ho iniziato a interessarmi al sex work dal punto di vista politico e filosofico. Purtroppo le persone hanno tantissimi pregiudizi ed è per smentirli. La mia mistress mi dice che sono una “brat” del ca**o. Che insulto per farmi trattare male”.

Quest’ultima parte, in effetti, trova conferma in ciò che ha rivelato in seguito. Nel video qui sotto, infatti, la possiamo ascoltare mentre afferma di essere nata per essere una schiava. E ha spiegato anche il motivo per il quale lo pensa.

“Io sono qui perché sono una schiava di me*da, l’ho detto fin dall’inizio. Sono nata per questo ruolo. Sì, schiava di me*da. Perché è bello, è degradante“, ha affermato Maria Sofia Federico. Le sue parole hanno spiazzato anche Rocco Siffredi, il quale ha ironicamente affermato: “Ma voi siete troppo avanti, ragazze. Mi mettete in imbarazzo“.

