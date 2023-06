NEWS

Andrea Sanna | 23 Giugno 2023

Amici 22 Battiti Live

Mattia e Angelina a Battiti Live

Battiti Live è uno degli eventi dell’estate e anche quest’anno vede coinvolti tantissimi volti dell’ultima così come delle passate edizioni di Amici, tra cantanti e corpo di ballo. Tra loro ritroviamo Angelina Mango e Mattia Zenzola, protagonisti di un bel momento ripreso dai presenti durante una delle tappe del tour estivo.

Angelina Mango e Mattia Zenzola si sono conosciuti nella scuola di Amici 22 e nel talent hanno stretto un legame davvero speciale. Insieme sono arrivati fino in fondo e si sono “scontrati” durante la proclamazione del vincitore. Ad avere la meglio il ballerino, ma la cantante ha comunque trionfato nella categoria canto.

Anche dopo Amici, Angelina e Mattia hanno avuto modo di restare in contatto e per questioni lavorative (e non) si stanno incrociando spesso. Una delle occasioni è appunto Battiti Live, che torna quest’estate con tanti ospiti. La cantante è tra gli ospiti che si esibiranno sul palco, mentre Mattia come detto fa parte del corpo di ballo.

Nel corso delle prove di Battiti Live Angelina Mango sulle note del brano tormentone “Ci pensiamo domani”. Mattia Zenzola non ha potuto fare a meno di concedersi del tempo per ascoltare la sua amica. Il video sottostante mostra infatti la cantante impegnata a cantare la sua canzone, coinvolgendo i presenti, e dal dietro le quinte spuntare appunto il ballerino.

Mattia molto attento ha seguito il da farsi. Questo gli ha permesso dunque una pausa dalla preparazione di Battiti Live. Zenzola ha canticchiato come tutti il pezzo della sua ex compagna d’avventura di Amici 22.

I fan hanno ripreso il momento di tenerezza tra Mattia Zenzola e Angelina Mango e tutti hanno sottolineato la bellissima amicizia che lega i due. Entrambi in svariate occasioni hanno dichiarato di essere molto uniti e di volersi un gran bene.