Nicolò Figini | 16 Giugno 2023

Il nuovo percorso di Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico, dopo il successo ottenuto a Il Collegio, ha deciso di proseguire la sua carriera sui social e oggi che ha 18 anni ha aperto il suo profilo OnlyFans. Si tratta di una piattaforma in cui solitamente vengono caricati contenuti per adulti. Il suo sogno, infatti, come rivelato in una recente intervista è quello di entrare nel mondo dei film a luci rosse e diventare una regista:

“In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili. A me piacerebbe diventare una regista porno e fare cose à la Erika Lust.

Vorrei sia stare dietro che davanti alla macchina e ovviamente non vorrei si pagasse un abbonamento, mi piacerebbe quelle cose arrivassero a più persone possibili”.

Il sogno di Maria Sofia Federico potrebbe coronarsi ora che è riuscita a entrare nell’accademia di Rocco Siffredi. Lo ha comunicato lei stessa nel video che potete vedere anche qui sotto.

Mariasofia, tu hai bisogno di aiuto. pic.twitter.com/YofUvPj1bB — Fran Altomare (@FranAltomare) June 15, 2023

“Sono stata presa alla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni sono entrata nel mondo del po*no e da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work.

Così da abbattere gli stereotipi nocivi sulle persone che come me rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della popolazione. Quindi sarà davvero incredibile potermi confrontare con persone più esperte di me e accrescere il mio bagaglio culturale. Sintonizzatevi e non perdetevi nemmeno una puntata”.

