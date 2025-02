Il Serale di Amici 24 è ormai alle porte e Maria De Filippi potrebbe davvero tentare il colpaccio! Secondo alcuni rumor infatti Amadeus sarebbe vicinissimo a ricoprire il ruolo di giurato e, insieme a lui, si parla di altri due nomi famosissimi!

Amadeus verso il Serale di Amici 24?

Da diverse settimane (dato che ormai manca davvero poco) non si parla d’altro che della giuria che potrebbe prendere posto al Serale di Amici 24. Nelle ultime due edizioni ad accomodarsi sulle poltrone dei giurati abbiamo visto Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Un terzetto che è stato davvero tanto amato e apprezzato dal pubblico.

Ma qualcosa in questa edizione di Amici 24 potrebbe cambiare. Secondo il sito di scommesse Sisal, infatti, oltre Ilary Blasi, ci sarebbe un altro nome molto caldo: ovvero quello di Amadeus!

Ecco quanto si legge su Sisal: “A sorpresa tra i nomi più caldi per questo serale spiccano quelli di Amadeus e Ilary Blasi. In molti si domandano il perché di questo possibile cambio. La decisione di cambiare completamente potrebbe essere semplicemente motivata dalla volontà di rinnovare il format e di offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente. Con l’arrivo di questi giudici si potrebbero creare anche nuove dinamiche e nuove prospettive nella valutazione degli allievi“.

Di diverso avviso invece è il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che sì ha confermato Amadeus per il Serale di Amici 24, ma non Ilary Blasi. Secondo il giornale infatti ad affiancare Amadeus ci saranno Eleonora Abbagnato e Christian De Sica (altro nome che era già spuntato nei giorni scorsi): “Dietro le quinte di Amici, Maria De Filippi vuole una nuova giuria di star e parte il totonomi. Rivoluzione in atto per la fase serale del programma di Canale Cinque”, si apprende dalla rivista.

Intanto ricordiamo che ad Amici 24 in queste ultime puntate del pomeridiano gli insegnanti stanno assegnando le varie maglie per il Serale. E ne vedremo ancora delle belle!