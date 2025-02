Durante la puntata di Temptation Island in Spagna, Montoya ha avuto uno scontro con l’amante della sua fidanzata, che gli ha persino dato del “cornuto” per prenderlo in giro.

Montoya si scontra con l’amante della fidanzata

Le vicende di Temptation Island in Spagna ormai sono d’interesse pubblico, anche oltre i confini nazionali. Se ne parla in America, in Inghilterra e anche in Italia! Il protagonista più chiacchierato però è Josè Carlos Montoya.

Ha attirato l’attenzione di tutti perché ha scoperto il tradimento della sua fidanzata Anita Williams con il tentatore Manuel. Ciò ha generato una reazione molto forte, che l’ha portato a strapparsi la camicia, poi gettarsi in mare e correre verso il villaggio delle fidanzate.

Montoya è sbottato contro la sua compagna, che era intenta a divertirsi con il tentatore. Ma dopo aver sentito le grida, è uscita fuori e dopo uno scontro e insulti, lei gli ha chiesto di uscire insieme e tornare a casa. Separati nuovamente, si pensava che Anita avesse capito la lezione, ma così non è stato. Anzi.

La ragazza è finita nuovamente tra le braccia di Manuel, mentre Montoya (per ripicca) si è lasciato andare con la tentatrice Gabriela e ha baciato uno dei fidanzati. Anita non sembra aver preso bene questa situazione e ci è rimasta molto male, quasi giustificando quello che aveva fatto lei con il tentatore. Questo perché a detta sua Montoya si sarebbe comportato così solo per vendetta.

A Temptation Island in Spagna però le sorprese sono sempre dietro l’angolo e adesso gli autori hanno pensato bene di fare incontrare i fidanzati con i tentatori delle rispettive compagne. Così al falò Montoya ha avuto un faccia a faccia con Manuel. Il single non appena l’ha visto l’ha subito punzecchiato: “Ecco qui il mio cornuto preferito, come stai, bene?“.

Si pensava che i due potessero persino arrivare allo scontro fisico, viste le provocazioni, ma hanno solo avuto uno confronto verbale molto acceso, come mostrato da questo video…

MONTOYA NO SE TE PUEDE QUERER MAS, TIENE ALGO QUE DECIR PARA CADA SITUACIÓN #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/OqxsA1gdGC — Lizy (@lizy_orequeen) February 24, 2025

Temptation Island spagnolo a quanto pare promette grandi sorprese! Chissà come finirà questa esperienza per Montoya e la sua fidanzata Anita. Usciranno insieme (nonostante i tradimenti) o separati?