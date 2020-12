1 Chiacchierando con Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta fa una battuta che coinvolge Tommaso, ma i fan di Zorzi si infuriano: ecco cosa è accaduto

In queste ore ad avvicinarsi è a Sonia Lorenzini è stata Maria Teresa Ruta. Come sappiamo infatti entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5, la blogger si è duramente scontrata con Tommaso Zorzi, col quale aveva dei trascorsi. Attualmente i due non hanno trovato un punto di incontro, e al momento non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione. Nel mentre la showgirl ha chiacchierato a lungo con la Lorenzini, ma in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato la Ruta al centro della polemica sul web. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa è accaduto. Proprio Sonia infatti ha raccontato un episodio avvenuto tempo fa, e stando alle sue parole Zorzi avrebbe incontrato l’ex tronista col suo ex fidanzato, e avrebbe salutato solo quest’ultimo.

Così, parlando nuovamente dell’accaduto, Maria Teresa Ruta ha fatto una battuta a Sonia Lorenzini, che tuttavia non è per niente piaciuta ai fan di Tommaso. Ecco le parole della conduttrice a riguardo:

“Non è che dobbiamo ripetere tutti gli episodi che sono accaduti, come quando ha salutato il tuo fidanzato e non te. Sono sfumature che a volte noi donne leggiamo e gli uomini no. A meno che non l’abbia fatto con quella punta di invidia e di acidità che comunque passa attraverso il fatto di esistere. Perché se tu non esistessi non ti avrebbe considerata, giusto? Un paio di volte ti ha citata, l’hai detto tu no? Magari sarà stato innamorato del tuo fidanzato, è una battuta”.

Ma che cavolo dici Maria Teresa #GFVIP pic.twitter.com/kAKPMhe0VD — Ma parliamo di TZ (@lcrisa13) December 12, 2020

