Parla Maria Teresa Ruta

Non sono stati giorni semplici gli ultimi per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta infatti è finita in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di diversi controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina, tuttavia i problemi non sono finiti qui. Poche ore dopo infatti Guenda è stata ricoverata a seguito di alcune complicazioni. Queste le sue dichiarazioni sui social:

“Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che deve convivere con il dolore, è veramente un calvario”.

Adesso, a distanza di qualche ora dall’operazione di Guenda Goria, a parlare sui social è stata Maria Teresa Ruta, che con un post ha fatto sapere come sta sua figlia. Stando alle parole dell’ex Vippona, sembrerebbe che l’attrice stia meglio, e che a breve dunque tornerà a casa. Queste le dichiarazioni della conduttrice:

“Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene.. grazie davvero a tutti. L’elenco sarebbe davvero lunghissimo: medici, infermieri, os. Ho pregato e pensato alla precarietà. La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno La ricetta non è facile… Vi vengono in mente altri ingredienti?

1 Comunicare

2 Dialogare

3 Mantenere le proprie responsabilità

4 Non screditare l’altro genitore

5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore

6 Prendere insieme le decisioni importanti

7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner”.

Pare dunque che Guenda Goria sia fuori pericolo e che Maria Teresa Rita sia sempre al suo fianco. All’ex Vippona vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

