Russell Crowe visita Roma con tutta la sua famiglia (FOTO)

1 La foto di Russell Crowe davanti al Colosseo

Questa mattina Russell Crowe ha sorpreso tutti i suoi follower con una bella foto di famiglia in Italia e per la precisione a Roma. L’attore con moglie e figli si è scattato un seflie davanti al Colosseo, luogo simbolo della sua carriera cinematografica. Lui ha infatti è stato il protagonista de Il Gladiatore ambientato proprio nel Colosseo di Roma. Anche se, in realtà, il monumento è stato ricostruito su un set a Malta.

Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo Twitter e la cosa divertente è stata la didascalia che ha accompagno la foto: “Taking the kids to see my old office”. Che significa: “Portando i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”. Una battuta che ha divertito molto i fan dell’attore e dell’intramontabile pellicola.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022 Infatti il tweet ha ricevuto tantissimi commenti, like e retweet tra battute e apprezzamenti.

Ma a quanto pare Russell Crowe è a Roma da un po’ di giorni. Infatti era stato avvistato al concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Ecco cosa abbiamo saputo…