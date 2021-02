1 Lo scontro tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio

È tra le concorrenti più amate dai telespettatori Maria Teresa Ruta, ma spesso anche tanto contestata da alcuni. La giornalista di recente sta accusando non poche tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e in particolar modo non ha molto digerito alcune esternazioni che arrivano dagli ex vipponi.

A mandare totalmente in crisi Maria Teresa Ruta, infatti, sono state delle dichiarazioni rilasciate da Cristiano Malgioglio. Sebbene i due in casa abbiano instaurato un bel rapporto, lui una volta uscito l’ha infatti definita un’attrice pronta ad interpretare un personaggio. Secondo il cantante, infatti, la gieffina ha lo scopo di arrivare in Finale, niente di più, giocando di strategia.

Cristiano ha le idee chiarissime: per lui Maria Teresa Ruta resta una grande stratega… un'attrice. È arrivato il momento del tanto atteso faccia a faccia. 💥 #GFVIP pic.twitter.com/584kuyyeYL — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Il cantautore anche durante l’ultima puntata ha sferrato una frecciatina dopo l’altra contro Maria Teresa Ruta, accusata di fare strategia, sebbene in Casa ne avesse lodato trasparenza e purezza.

Maria Teresa Ruta, però, non ha risposto subito, ma metabolizzando con il passare dei giorni è parsa molto delusa da lui. Così Alfonso Signorini ha pensato bene di dare la possibilità alla showgirl di confrontarsi con Cristiano. Un faccia a faccia che doveva essere chiarificatore, è sfociato invece in uno scontro molto acceso…