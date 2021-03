1 Maria Teresa Ruta insieme a Barbara d’Urso

Sono passati anni ormai da quando Maria Teresa Ruta ha debuttato nel mondo dello spettacolo, e numerosi sono stati i programmi ai quali ha preso parte nel corso della sua lunga carriera. Grazie al Grande Fratello Vip 5 intanto la conduttrice ha conquistato per l’ennesima volta il cuore del pubblico, avendo modo di farsi conoscere a pieno e senza filtri. I suoi modi di fare e la sua simpatia hanno fatto sì che la Ruta diventasse una delle concorrenti più amate di questa edizione, superando più di 20 nomination.

In queste ore nel mentre è emerso un retroscena inedito sul passato artistico della Ruta. Ieri infatti l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 è stata ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, e proprio durante la diretta è emerso un dettaglio che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Nel corso della trasmissione infatti abbiamo scoperto che Maria Teresa Ruta e la stessa Barbara d’Urso in passato hanno recitato insieme nella prima telenovela italiana! Si tratta di una soap risalente al 1982, che andava in onda su Rete 4, il cui nome è Giorno Dopo Giorno. A Pomeriggio Cinque come se non bastasse è stato mostrato anche uno scatto risalente ai tempi, in cui appaiono sia Maria Teresa che la stessa Barbara!

Naturalmente la notizia della Ruta e della d’Urso insieme in una telenovela ha fatto il giro del web, e in molti si stanno già dando da fare per ritrovare le puntate di Giorno Dopo Giorno. Che nelle prossime ore emergano delle clip sui social? Non resta che attendere per scoprirlo.