1 Maria Teresa Ruta stabilisce un nuovo record: la conduttrice è la concorrente ad aver vinto più nomination nella storia del Grande Fratello Vip

Senza dubbio una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 5 è certamente Maria Teresa Ruta. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, la conduttrice in breve ha conquistato il cuore del pubblico e quello dei concorrenti del reality, anche se inizialmente non è stato facile per lei farsi apprezza dai Vipponi della casa. Come ricorderemo infatti per i primi due mesi la Ruta ha fatto fatica a legare con tutti i protagonisti del programma, finendo quasi ogni puntata al televoto. Ciò nonostante i telespettatori fin dal primo momento hanno apprezzato la showgirl, che è stata così sempre salvata.

Adesso per Maria Teresa arriva una bellissima notizia. La conduttrice infatti ha stabilito un nuovo record, che senza dubbio farà invidia a tutti i Vipponi del reality. La Ruta è la concorrente ad aver vinto più nomination nella storia del Grande Fratello Vip! Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Facendo un calcolo dall’inizio del reality ad oggi, Maria Teresa Ruta è finita al televoto per ben 13 volte, una delle quali con sua figlia Guenda Goria, quando le due ancora giocavano come un unico concorrente. La conduttrice per 12 volte ha vinto le nomination, stabilendo così un nuovo record! Solo qualche puntata fa per la prima volta la showgirl ha perso una sfida, tuttavia in quella circostanza il televoto non era eliminatorio, e per questo motivo non ha dovuto abbandonare la casa.

Ad oggi dunque la Ruta è una delle concorrenti più forti, e in molti la vedono come una possibile vincitrice del Grande Fratello Vip 5. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Maria Teresa batterà il suo stesso record di nomination vinte? Non resta che attendere per scoprirlo.