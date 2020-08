Mariana Rodriguez fidanzata con un ex di Giulia De Lellis: ecco chi è

View this post on Instagram

• RODRIGUEZ IN LOVE Come avevamo anticipato noi di Giornalettismo, la showgirl Mariana Rodriguez, ex storica di Simone Susinna poi flirt celere di Stefano De Martino (flirt durato appena un weekend) si è fidanzata ufficialmente con Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis. Ecco le foto ufficiali che confermano l’amore tra i due che in questo momento si trovano in Sardegna, in vacanza.