1 La confessione di Mariano Catanzaro

Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ed il web hanno fatto la conoscenza di Mariano Catanzaro. Come è noto il verace napoletano ha partecipato dapprima a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore e in seguito di tronista, e successivamente a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Tuttavia ad oggi, nonostante le diverse esperienze all’interno del dating show di Maria De Filippi, Mariano è ancora single, ed è ancora in cerca dell’amore vero. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato l’ex tronista al centro dell’attenzione mediatica.

Nel corso di una chiacchierata per RTL 102.5, Mariano Catanzaro ha svelato di essere attratto da Tommaso Zorzi, e di aver legato molto nelle ultime settimane col vincitore del Grande Fratello Vip 5. I due si starebbero frequentando attualmente in amicizia, tuttavia lo stesso Catanzaro non esclude ulteriori risvolti in futuro. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista, riportate da Biccy, che stanno già facendo il giro del web:

“Se c’è qualcosa che vi devo dire? Dopo la sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale. Se c’è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi. […] L’amore ha mille sfaccettature. Vivo la vita in base alle sensazioni e l’amore non ha genere, capite? Sono assolutamente attratto da lui e dalle sue espressioni”.

Ma Mariano Catanzaro è innamorato di Tommaso Zorzi? L’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto anche a questo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.