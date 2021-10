1 Mariasole Pollio risponde al gossip

Negli ultimi mesi si sta parlando molto di Mariasole Pollio. Qualche tempo fa, per esempio, era iniziato a circolare il gossip secondo il quale l’attrice avrebbe avuto una relazione con Deddy. A lanciare l’indiscrezione Amedeo Venza, il quale aveva detto:

Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio (che non so manco chi sia). Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no…! Vabbè, a me questa Marialuna sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno.

Adesso, invece, si torna a parlare di Mariasole Pollio per un altro ex concorrente di Amici. Questa volta si tratta di Sangiovanni. La ragazza, infatti, ha risposto a una domanda su Instagram di un suo follower. Questa recitava: “Dicono in giro che tu e Sangiovanni state insieme. Puoi smentire per non far soffrire Giulia?“. L’attrice è sbottata e ha risposto subito al commento:

Basta con queste st*****te! A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso. Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto. Love.

Insomma, Mariasole Pollio ha smentito categoricamente e con fermezza qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Sangiovanni. Il cantante, infatti, è felicemente fidanzato con l’ormai ballerina professionista di Amici Giulia Stabile. Se la sua vita privata va a gonfie vele, quella professionale non è da meno. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i suoi progetti futuri. Continuate a leggere…