È spuntato il segreto tra Tommaso Franchi e Mariavittori Minghetti, durante una loro conversazione in confessionale: “Abbiamo fatto l’amore”.

Tommaso Franchi, il segreto con Mariavittoria

Stasera al Grande Fratello mentre si attende la verità sull’uscita di Yulia, si è parlato anche di Helena e del triangolo con Lorenzo e Shaila che ha scatenato diverse reazioni. Ma c’è stato spazio anche per Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Per quanto tra i due ci sia una certa chimica e complicità, pare che qualcosa sembra essersi spezzato negli ultimi giorni, quando Mariavittoria ha ammesso un interesse verso Alfonso D’Apice. Una situazione che ha spiazzato Tommaso Franchi, specie quando lui ha fatto alcune rivelazioni sull’intimità avuta con Mariavittoria.

Negli ultimi giorni un avvicinamento tra Mariavittoria e Alfonso ha scatenato dei dubbi in Tommaso: cosa c'è veramente tra i due? #GrandeFratello pic.twitter.com/my0Ypk1DCp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Stasera in puntata se n’è parlato e Mariavittoria ha ammesso di esserne rimasta infastidita: “Io volevo che questo segreto rimanesse tale. Magari con Amanda o con Luca si è provato a confidare. Anche con Lorenzo. Gliel’ha fatto capire. Io sono infastidita da questa cosa, perché puoi stare male e mi dispiace. Ma il rispetto verso l’altra persona in questo contesto dovrebbe rimanere. Palese non mi sia comportata in maniera lineare”.

Per giustificarsi Tommaso Franchi è subito intervenuto: “Magari hanno capito male gli altri. Ci sono stati solo dei baci più intimi, ma non è successo altro…”, ha provato a spiegare. Ma non è finita qui, perché Signorini è andato in fondo alla situazione.

Il video inedito tra Tommaso e Mariavittoria

Poco dopo sono state mostrate delle altre immagini inedite in cui Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono entrati in confessionale e lei ha domandato perché ne avesse parlato. Lui a quel punto ha svelato:

“Qual è il problema? Posso parlare ora? Fai l’amore con me? Bene! Il giorno dopo cambia qualcosa… Perché non è vero?”, ha detto lui a Mariavittoria, visibilmente agitata. Alcune parti del colloquio tra i due non si comprendono, ma ecco la conversazione…

In Confessionale Mariavittoria e Tommaso si lasciano andare a un'importante rivelazione… #GrandeFratello pic.twitter.com/MSeQ2vZffk — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

“Basta Tommy. Al di là della confusione ora sono molto in imbarazzo. So che non abbiamo fatto niente. Ovvio che un minimo di imbarazzo c’è. Non metto in dubbio il fatto che mi abbia voluto proteggere, però….”, ha detto Mariavittoria una volta tornati in studio, quando Signorini le ha chiesto un commento a caldo.

Insomma una situazione davvero complicata tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. E la rivelazione di questo segreto non se l’aspettava nessuno. Vedremo cosa accadrà!