Stasera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello si sta nuovamente parlando del triangolo formato da Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici tuttavia non ne possono più e non hanno risparmiato critiche alla modella.

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici vs Helena Prestes

Siamo nel pieno di una nuova diretta del Grande Fratello e, come accade da qualche settimana a questa parte, anche stasera si sta parlando del triangolo formato da Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A non poterne più però sono anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che poco fa non hanno risparmiato critiche alla modella. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

In questi giorni, come chi segue il reality ben sa, Helena ha deciso di portare con sé in tugurio Lorenzo, facendo scoppiare il caos in casa. Shaila, e non solo, ha duramente attaccato la Prestes e così stasera in diretta tra i diretti interessati c’è stato un nuovo faccia a faccia. Ognuno dei gieffini ha provato a spiegare il suo punto di vista e la modella ha ammesso di aver cambiato opinione su Spolverato. Pare dunque che l’amicizia tra i due sia giunta al termine, ma in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime ore.

Nel mentre a dire la loro sulla faccenda sono state anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Entrambe le opinioniste non hanno risparmiato critiche alla Prestes e proprio l’attrice ha affermato: “Io sarò un po’ lapidaria. A mio parere Helena ha perso ogni credibilità. Non si può stare tre mesi sullo stesso punto. Non se ne può più”. A rincarare la dose è stata la giornalista, che ha aggiunto: “La loro è la non storia dalle conseguenze più incredibili che io abbia mai visto. Ma qual è il tuo vero obiettivo? Non venire a dirci che l’hai portato in tugurio per chiarirvi. Anche basta”.

Non è mancata anche una battuta della Luzzi, che con ironia ha concluso dichiarando: “Helena è riuscita a mettere d’accordo anche me e Cesara”.