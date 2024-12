Tommaso Franchi scopre in diretta del legame tra Maria Vittoria Minghetti e Alfonso D’Apice e cosa è accaduto tra loro in tugurio

Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Tommaso Franchi ha scoperto dell’avvicinamento tra Maria Vittoria Minghetti e Alfonso D’Apice e ha visto cosa è accaduto tra loro in tugurio.

La reazione di Tommaso Franchi

Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Maria Vittoria Minghetti infatti ha ammesso di avere dei dubbi sulla sua frequentazione con Tommaso Franchi e di avere un interesse per Alfonso D’Apice. I due infatti hanno trascorso alcuni giorni insieme in tugurio e proprio in questa circostanza si sono avvicinati sempre di più.

Rientrata in casa, Maria Vittoria ha rivelato a Tommaso i suoi sentimenti e a quel punto è esplosa la bomba. Questa sera dunque, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, tra la Minghetti e Franchi c’è stato un faccia a faccia, durante il quale è emerso che i due hanno avuto rapporti intimi. Poco dopo però per il gieffino c’è stata un’amara sorpresa.

Tommaso Franchi ha infatti scoperto in diretta cosa è accaduto in tugurio e dell’avvicinamento tra Maria Vittoria e Alfonso. A quel punto l’idraulico ha dichiarato di essere disposto a fare un passo indietro, qualora la Minghetti e D’Apice volessero approfondire la conoscenza.

Ci sono delle immagini e delle parole di Mariavittoria e Alfonso che Tommaso deve vedere e ascoltare… #GrandeFratello pic.twitter.com/7QEBwPhYT5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Maria Vittoria farà finalmente la sua scelta tra Tommaso e Alfonso? Non resta che attendere per scoprirlo.