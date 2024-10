“Ha recitato, mi ha detto che per lei era lavoro, con lei baci carnali sotto le coperte”, così Javier Martinez si è sfogato e ha smascherato Shaila Gatta nella notte.

Javer Martinez smaschera Shaila

Per Javier Martinez ieri è stata una puntata tutt’altro che semplice. Non solo per aver discusso con Lorenzo Spolverato e quello che quest’ultimo ha detto alle sue spalle, ma anche per quanto accaduto con Shaila Gatta. Lei è stata scelta proprio con Lorenzo per raggiungere il Gran Hermano, ma prima di andare via ha avuto un confronto con Javier, il quale ha appreso di non essere una sua priorità.

Mentre infatti Javier Martinez ha messo in pubblica piazza i suoi sentimenti, Shaila Gatta ha ritrattato sostenendo di non essere intenzionata ad aspettarlo fuori e non si sente innamorata. Un duro colpo incassato dal pallavolista argentino, che nel post puntata si è lasciato andare a un lungo sfogo: “Mi sento preso in giro”, ha esordito.

Javier Martinez ha quindi ricordato tutte le volte che Shaila gli ha sempre detto di vedere Lorenzo solo come un amico. Ma se provava interesse per qualcun altro, non doveva andare nel suo letto, fare e dire certe cose. Insomma, non avrebbe dovuto sbilanciarsi. Consapevole di essere più avanti nei sentimenti, non pretendeva di sentirsi dire “ti amo”, però nemmeno che gli voltasse le spalle:

“Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo. Io le ho specificato ‘Lorenzo lo vedi davvero solo come un amico? Devi dirmi la verità e lei mi ha rassicurato”.

Dalla sua peraltro crede che se fosse rimasta in casa lo avrebbe “abbindolato”. Non crede di essere un pazzo e non ha mai preteso nulla da lei: “Ma è stata incoerente” – ha ribadito Javier Martinez – “Le cose che mi diceva in privato e poi mi sento dire in puntata che non mi aspetterà fuori”.

A quel punto poi Javier Martinez ha confidato che Shaila Gatta gli avrebbe chiesto comprensione perché per lei è un “lavoro”. Il gieffino ha ammesso perplessità per questa frase: “Che giocatrice ragazzi! Se non mi sono reso conto che poteva essere un copione? Non ci voglio pensare. Io c’ho creduto. Non mi sorprenderebbe se venisse fuori che fuori da qui lei ha un fidanzato. Per lei è lavoro, l’ha detto! Io non mi sento più di tutelarla”.

Dove sono ora tutti i falliti che parlavano di non fuoco mosceria non baci ecc

Javier a pezzi che spilla il modo in cui si è esposta e spinta a fatti e parole.

“Io ci credevo veramente in questa cosa”

Il mio cuore ha fatto crack❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/zDmPlPbGQa — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) October 21, 2024

Lo sfogo di Javier nella notte

Deluso e amareggiato da Shaila Gatta, Javier Martinez ha ammesso di non aver mai voluto metterla in difficoltà e per lui avrebbe giocato con i suoi sentimenti. Non comprende come possa aver parlato in questo modo, dato che sono stati sotto le coperte insieme per tutta la settimana. Da qui un’altra rivelazione:

“Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. C’erano abbracci molto carnali e io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’. Mi ha anche detto ‘ma io dove lo trovo un altro così?’. La sentivo mia, come ci toccavamo… Se i baci carnali erano in bocca? Eh certo, sì, ci sono stati anche quelli. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina. Ragazze, non erano solo dei bacetti. Però ripeto, lei mi diceva che non voleva farlo sapere”.

Javier Martinez dalla sua ha detto “Non è che abbiamo fatto proprio l’amore. Poi a parte la fisicità ci sono state parole importanti”. Nel dettaglio non è voluto entrare ma ha precisato che ha parlato sempre senza microfono:

“Io vorrei farvi vedere i filmati di noi sotto le coperte, per farvi vedere le posizioni, così avreste capito cosa abbiamo fatto. In puntata ero a tanto così da dirlo, poi lei avrebbe negato”.

Come risponderà Shaila Gatta non appena scoprirà le parole di Javier Martinez?