1 Lo sfogo di Mario Balotelli

In queste ore ad attaccare duramente il Grande Fratello Vip 5 è stato Mario Balotelli. Ma cosa è accaduto e cosa ha scatenato l’ira del calciatore? A far infuriare lo sportivo è stata Alda D’Eusanio, che come è ormai noto a poche ore dal suo ingresso in casa ha usato la N Word. Tuttavia nonostante in molti si aspettassero una squalifica, come accaduto per Fausto Leali, le cose sono andate in modo diverso. Essendo situazioni diverse, e non essendo il termine rivolto ad una persona, il destino della giornalista è stato affidato al pubblico, che con un televoto lampo ha deciso se squalificare o meno Alda. Già nel corso del televoto Balotelli è intervenuto su Twitter, affermando.

“Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto (abbiamo fatto) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli”.

Quando però Alfonso Signorini ha svelato il verdetto e Alda D’Eusanio è stata salvata, Mario Balotelli è intervenuto nuovamente, e a quel punto ha attaccato il Grande Fratello Vip 5 per la scelta di far prendere al pubblico una simile decisione. Queste le sue dichiarazioni in merito.

“Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

Nonostante in molti abbiano concordato con Mario Balotelli, tanti altri si sono schierati dalla parte di Alda D’Eusanio. La giornalista nel mentre, avendo capito l’errore, si è più volte scusata, apparendo sinceramente mortificata.