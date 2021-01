Chi è Alda D’Eusanio? Età, figli, programmi e Instagram

Scopriamo tutte le informazioni necessarie per conoscere al meglio una delle prossime concorrenti, o almeno special guest star, del Grande Fratello Vip 5, nonché affermata giornalista e conduttrice televisiva. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio. Tutto sulla sua vita sentimentale e quella professionale.

Chi è Alda D’Eusanio

Nome e Cognome: Alda D’Eusanio

Data di nascita: 15 ottobre 1950

Luogo di Nascita: Tollo, in provincia di Chieti

Età: 70 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: bilancia

Professione: giornalista, conduttrice televisiva

Marito: non è sposata

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @aldadeusanioofficial

Alda D’Eusanio età, biografia e altezza

Chi è e quanti anni ha Alda D’Eusanio? Nasce a Tollo, in provincia di Chieti, il 14 ottobre 1950. Di lei sappiamo che ha un’altezza pari a 1 metro e 63 centimetri. La sua età attuale, invece, è di 70 anni. Della sua famiglia ne ha parlato durante un’intervista con il sito Interviste Romane. Ecco, infatti, quanto ha rivelato circa i suoi genitori:

Io vengo da Tollo, un piccolo paese dell’Abruzzo, da una famiglia contadina, siamo 4 figli. Mia madre non voleva nemmeno che studiassi, mentre mio papà mi ha sempre appoggiata. Lui è sempre stato molto contento e orgoglioso di me. […] Mamma, visto che volevo studiare, ha preteso che non facessi il Liceo, ma che facessi le Magistrali, perché così almeno facevo la maestra e restavo al paese, secondo lei. Invece ho voluto fare l’Università, sempre con l’appoggio di papà e quindi contro il parere di mamma.

Alda D’Eusanio, infatti, ha ottenuto la laurea in Sociologia alla Sapienza di Roma ed è diventata giornalista professionista nel 1988. Prima di buttarci sulla sua carriera, però, facciamo un piccolo riassunto della vita privata.

Vita privata

In relazione alla vita privata di Alda D’Eusanio, sotto la sfera sentimentale, possiamo parlare solo di Gianni Statera. Nel 1983 la coppia ha celebrato il matrimonio e sono stati inseparabili fino al giorno della dipartita di lui nel 1999. Non hanno mai avuto figli.

Altro avvenimento che ha avuto un’impatto decisamente profondo nella sua esistenza è, senza ombra di dubbio, l’incidente stradale di cui è stata vittima. Nel 2012, infatti, un pirata della strada l’ha investita con una motocicletta e lei è entrata in coma per un mese intero.

Ne ha parlato diverse volte in televisione, come avevamo riportato anche in passato. Per forza di cose, quindi, ha dovuto prendersi una pausa dal mondo del lavoro. Facciamo, quindi, un ripasso della sua carriera.

La carriera di Alda D’Eusanio

La carriera di Alda D’Eusanio ha inizio negli anni ’80 con il programma d’attualità L’Italia a schede e in varie rubriche per il TG2. Nel 1994, invece, passa a condurre l’edizione principale della sera. Nel mentre è conduttrice e autrice di trasmissione, come per esempio L’Italia in diretta e Domani è un altro giorno. Lo show che, tuttavia, la rende famosa si intitola Al posto tuo, in onda fino al 2003.

Qualche anno più tardi la troviamo alla guida di un quiz chiamato Il malloppo e, nel 2008, prende le redini del talk show Ricomincio da qui, per poi passare a Ricominciare. Appare, quindi, ospite di vari programmi. Tra questi possiamo citare Domenica In, Il verdetto finale, Domenica Live, Pomeriggio Cinque e tanti altri. La pausa, a causa dell’incidente stradale di cui abbiamo parlato in precedenza, arriva nel 2012. Per fortuna, però, sei anni dopo approda alla conduzione di Vite da copertina su TV8.

Alda D’Eusanio appare anche come ospite fisse ne La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti e come opinionista a L’Isola dei Famosi. Spesso presente a Live – Non è la d’Urso, nel febbraio 2021 prende parte, come special guest star, alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

I programmi TV

Qui i seguito, adesso, possiamo, fare una carrellata di tutti i programmi TV ai quali ha preso parte Alda D’Eusanio. Partiamo dagli anni ’80 ed arriviamo, perciò, ai giorni nostri:

L’Italia a schede (1985-1986)

(1985-1986) Sport sette (1986-1987)

(1986-1987) Scienze in TV (1987-1988)

(1987-1988) TG2 Stanotte (1988-1994)

(1988-1994) TG2 (1994-1995)

(1994-1995) L’Italia in diretta (1995-1996)

(1995-1996) Al posto tuo (1999-2003)

(1999-2003) Domani è un altro giorno (2000)

(2000) Batticuore (2001)

(2001) Un pugno o una carezza (2002)

(2002) Qualcosa è cambiato (2004)

(2004) Il malloppo (2006)

(2006) Premio Bellisario (2007)

(2007) Ricomincio da qui (2007-2009)

(2007-2009) Ricominciare (2008-2009)

(2008-2009) Ci vediamo domenica (2009)

(2009) Matrix Chiambretti (2017-2018)

(2017-2018) Vite da copertina (2018-2019)

(2018-2019) CR4 – La Repubblica delle Donne (2018-2019)

(2018-2019) Live – Non è la d’Urso (dal 2019)

(dal 2019) L’Isola dei Famosi (2019)

(2019) Grande Fratello Vip (2021)

Dove seguire Alda D’Eusanio: Instagram, Facebook e profili social

Ma se voleste seguire Alda D’Eusanio sul web, lo potreste fare? Certamente. Pare, infatti, che la giornalista e conduttrice abbiamo diversi profili social. Quello meno utilizzato sembra Twitter.

Nessuna attività fino dl 2014, almeno fino a quando pochi giorni fa non ha condiviso un post del Grande Fratello Vip. Situazione diversa, invece, su Facebook dove è più attiva e ha oltre 45mila seguaci.

Infine, Instagram è sicuramente il social in cui mantiene una certa periodicità nel pubblicare contenuti. Qui la troviamo con più di 37mila follower e immagini che la ritraggono, per lo più, in momenti lavorativi della sua vita. Non mancano, però, foto o video in momenti di svago con amici e colleghi.

Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip

L’annuncio dell’entrata di Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip non è stato dato con largo anticipo. Dopo il suo periodo di quarantena, obbligatorio quest’anno, a causa del Coronavirus, per tutti i partecipanti del reality, ha potuto fare la sua entrata.

Sul suo profilo Instagram, per esempio, troviamo un post pubblicato dalla pagina ufficiale del GF nel quale vediamo Alfonso Signori che, in diretta, si collega con la giornalista.

Questo, infatti, è il momento in cui il pubblico a casa e in studio ha scoperto che lui sarebbe stata l’ultima concorrente ufficiale, o almeno guest star, a prendere parte all’edizione di quest’anno. Forse, come accaduto anche con Giacomo Urtis, pure lei deciderà di rimanere fino alla fine. Come leggiamo nella descrizione, infatti, da quell’istante fino all’ultimo giorno del percorso nello show i social saranno gestiti dal suo staff.

I concorrenti del GF Vip

Il Grande Fratello Vip ha avuto inizio a settembre del 2020 e si avvia alla sua conclusione l’1 marzo 2021. Nell’ultimo mese di programmazione, quindi, fa la sua entrata in Casa anche Alda D’Eusanio. Vediamo, ora, i concorrenti che ancora stanno gareggiando per vincere il reality e tutti quelli eliminati, ritirati ed espulsi. Partiamo dalle donne:

Oltre a loro, però, Alda D’Eusanio farà la conoscenza anche di alcune figure maschili. Ecco, perciò, chi è ancora dentro alla casa del GF Vip:

Il percorso di Alda D’Eusanio al GF Vip

Il percorso di Alda D’Eusanio all’interno del GF Vip ha inizio a partire da venerdì 29 gennaio 2021. La sua avventura, quindi, si potrebbe prolungare fino alla fine del reality, a meno che non venga nominata fin da subito dai suoi compagni di viaggio ed eliminati nel giro di una settimana, più o meno.

Insomma, dobbiamo solo aspettare per scoprire tutto quello che le succederà una volta varcata la porta rossa.

Settimana 20

(IN AGGIORNAMENTO)

