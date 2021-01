1 Alda D’Eusanio pronuncia la n word

Sabato sera di divertimento nella Casa del GF Vip, grazie alla festa persiana richiesta da Giulia Salemi. Durante la cena Alda D’Eusanio ha pronunciato la n word e ora per lei potrebbe essere in arrivo la squalifica. Ma vediamo nel dettaglio l’accaduto.

Dopo un’intensa fase di preparativi i vipponi si sono trovati a cena, tutti con gli abiti a tema per la serata ed un ruolo speciale per Tommaso Zorzi, il quale ha dovuto ricoprire i panni del genio della lampada. Nel video sottostante è proprio lui a prendere la parola e fare una battuta, a cui si è susseguito poi il pensiero di Alda D’Eusanio: “No, tu devi semplicemente chiedere ‘il pesce di chi?'”.

Carlotta Dell’Isola ha colto del malizioso in questa frase dell’opinionista e ha cercato di stemperare i toni provando a dire: “Solo pesce bianco qui, ragazzi. Pensiamo solo al mangiare”. A quel punto, però, Alda D’Eusanio si è lasciata scappare una frase che nessuno avrebbe voluto sentire. La conduttrice televisiva ha pronunciato la n word: “Vedi qualche n****o, scusa?”. Giulia Salemi ha riso nervosamente, dicendo: “Può essere fraintesa” e Tommaso Zorzi si è guardato intorno (visto l’evidente imbarazzo) e ha aggiunto: “Andiamo avanti”.

Alda D'Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s'ha più da fare #GFVIP

A tarda notte in veranda (soprannominata piazzetta Morra), per un attimo alcuni vipponi si sono ritrovati da soli e in assenza proprio di Alda D’Eusanio. Qui hanno commentato quanto avvenuto e tutti hanno ammesso di essersi trovati in imbarazzo dopo l’accaduto e temono ripercussioni per la giornalista, che potrebbe essere espulsa.

Che succederà ora? Alda D’Eusanio verrà squalificata come avvenuto in altre occasioni quest’anno o Alfonso Signorini le concederà una seconda chance? In caso di prima opzione la concorrente eguaglierebbe il record di Stefano Bettarini, espulso dopo 3 giorni per bestemmia. Non ci resta che attendere la puntata di lunedì per scoprirlo, ma sul web è già polemica!