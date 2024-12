Pochi giorni fa Mario Cusitore ha deciso a sorpresa di lasciare Uomini e Donne. Oggi tuttavia, nel corso della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, il Cavaliere ha fatto ritorno in studio per conoscere due Dame.

Il ritorno di Mario Cusitore

Soltanto pochi giorni fa, a seguito dell’ennesima polemica che lo ha travolto, Mario Cusitore ha deciso a sorpresa di lasciare Uomini e Donne, mettendo apparentemente un punto alla sua esperienza all’interno del dating show. Oggi tuttavia, nel corso della nuova puntata del programma, il Cavaliere ha fatto ritorno in studio e così Maria De Filippi ha spiegato cosa è accaduto a seguito del suo addio alla trasmissione.

Poche ore dopo aver lasciato lo studio, Mario ha infatti cercato nuovamente sia Prasanna che Valentina, con le quali aveva iniziato una conoscenza. A quel punto il protagonista del Trono Over ha spiegato di avere un vero interesse per le due Dame e per questo motivo ha deciso di tornare nel parterre. Fin dal primo momento tuttavia ad attaccare Cusitore sono stati sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, che hanno affermato di non credere alle parole del Cavaliere. Ma non è finita qui.

Tra Mario Cusitore, gli opinionisti e Valentina è scoppiata anche una forte discussione. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha dunque spiegato di aver lasciato Uomini e Donne per solidarietà ad Alessio Pecorelli, non sentendosi più a suo agio all’interno dello studio. Il Cavaliere ha però precisato di non aver mai messo in discussione l’interesse nei confronti delle due Dame.

Mario è tornato a #UominieDonne perché, dopo aver lasciato il programma, ha continuato a sentire Valentina e Prasanna… pic.twitter.com/VpPS6vXcIz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2024

A quel punto sia Valentina che Prasanna hanno affermato di voler proseguire la conoscenza con Mario e di certo in molti attendono già con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate. Che Cusitore stia per trovare finalmente la potenziale anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.