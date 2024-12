Lunedì sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, a seguito di alcuni problemi con il suo ex fidanzato Yulia Bruschi è stata costretta a ritirarsi dal reality show. Stando alle ultime voci di corridoio però la modella potrebbe tornare in casa.

Le ultime news su Yulia Bruschi

In queste ore si sta molto parlando di Yulia Bruschi. Come in molti sapranno lunedì sera, a una manciata di minuti dall’inizio della nuova diretta del Grande Fratello, la produzione ha comunicato l’uscita della modella dalla casa, senza però dare motivazioni. Nel corso della puntata naturalmente l’argomento è stato affrontato ed è così arrivata la verità. La gieffina ha infatti appreso di aver ricevuto una denuncia da parte del suo ex fidanzato, a seguito di una pesante lite finita apparentemente male.

A quel punto Yulia ha comunicato al pubblico e ai suoi compagni d’avventura di aver deciso, insieme agli autori e ai suoi legali, di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5. La Bruschi ha dunque salutato Giglio e gli inquilini e ha definitivamente varcato la porta rossa, tornando alla sua vita di sempre. Oggi nel mentre la modella ha fatto ritorno sui social e ovviamente il suo primo pensiero è stato proprio rivolto al suo neo fidanzato.

Poche ore fa però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano infatti Yulia Bruschi potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello. L’esperta di gossip tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli e non è chiaro dunque quali sarebbero le modalità di ritorno della modella all’interno del reality show.

Non si è esclude che Yulia possa rientrare solo per fare una sorpresa a Giglio e ai suoi compagni. Pare infatti impossibile, date le circostanze, pensare che la modella possa riprendere il suo percorso come concorrente. Al momento però si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni e vi invitiamo ad attendere news più chiare e certe.