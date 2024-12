Pier Silvio Berlusconi ha tirato le somme di questo 2024 per Mediaset, parlando anche del futuro de La Talpa, This is me e di Myrta Merlino

In un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un resoconto di questo 2024 di Mediaset, volgendo anche uno sguardo al futuro di alcuni programmi come La Talpa, This is me e al ruolo che Myrta Merlino ricoprirà per l’azienda.

Pier Silvio Berlusconi sul futuro de La Talpa, This is me e Myrta Merlino

L’11 dicembre 2024 Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per commentare l’andamento di Mediaset nel 2024, tracciando un bilancio e lasciando spazio a riflessioni sul futuro di alcuni programmi.

Tra i format di cui si è discusso, grande attenzione è stata riservata a La Talpa, il reality condotto da Diletta Leotta, che secondo Berlusconi rappresenta un esperimento interessante.

“Devo dire che La Talpa per noi è stato un esperimento che consideriamo riuscito sotto alcuni aspetti. Da un punto di vista crossmediale ha funzionato molto bene, anche commercialmente. A livello digitale ha raggiunto il 16% degli ascolti, un dato importante.”

Ha spiegato Pier Silvio. Tuttavia, ha riconosciuto che trattandosi di una prima edizione, realizzata in quel modo, alcuni elementi possono assolutamente essere migliorati. Non ha escluso, però, una seconda edizione. La collaborazione con Diletta Leotta, inoltre, potrebbe proseguire anche con altri progetti.

Altro tema caldo è stato This is Me, il programma speciale ideato con Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin per celebrare il successo di Amici. Pier Silvio ha raccontato che l’idea è nata da una conversazione telefonica con Maria, in cui si è deciso di omaggiare il percorso di successo del talent show.

Anche in questo caso, Berlusconi ha accennato alla possibilità di una nuova edizione. Nonostante l’entusiasmo dimostrato, ha sottolineato che è ancora presto per discuterne concretamente:

“Io spero tantissimo che ci sia un’altra edizione e poi un’altra ancora. Al momento non ne abbiamo ancora parlato con Maria e Silvia. Ma spero proprio di sì.”

Infine, Pier Silvio Berlusconi ha affrontato i rumors sul futuro di Myrta Merlino e il suo ruolo a Pomeriggio Cinque. Ha voluto fare chiarezza, confermando la presenza della giornalista a Mediaset, del cui operato sono tutti molto contenti:

“È confermata a Mediaset, si sta impegnando veramente tanto ed è un’ottima professionista. Dovremo anche capire cosa voglia fare lei, se Pomeriggio Cinque o altro.”

Da queste parole sembrerebbe che la palla dunque sia nelle mani di Myrta, ora. Il 2024 si chiude dunque con la prospettiva di nuove sfide per Mediaset, tra conferme e innovazioni che potrebbero segnare il palinsesto del 2025.