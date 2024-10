Dopo Louis Tomlinson, Zayn Malik e Harry Styles, arriva anche il post di Niall Horan, che ricorda Liam Payne con un dolce messaggio sui social.

Il post di Niall Horan per Liam Payne

In queste ore il mondo intero sta piangendo la morte di Liam Payne, venuto a mancare all’età di 31 anni dopo essere caduto dal balcone del suo hotel a Buenos Aires. I fan dunque stanno già ricordando il cantante e nelle ultime ore a rompere il silenzio sono stati anche gli One Direction. Poco fa come se non bastasse a pubblicare un commovente post sui social è stato anche Niall Horan, che sui suoi profili ha postato un lungo messaggio per ricordare Liam. Queste le dichiarazioni del cantante, che non sono passate inosservate:

“Sono assolutamente devastato dalla scomparsa del mio fantastico amico Liam. Non sembra reale. Liam aveva un amore per la vita e una passione per il lavoro che erano contagiose. Era il più brillante e ci faceva sempre sentire tutti felici e al sicuro. Tutte le risate che ci siamo fatti nel corso degli anni continuano a venirmi in mente, nonostante la tristezza. Farò tesoro di ogni momento che abbiamo vissuto per sempre. Il legame e l’amicizia che abbiamo avuto non capitano spesso in una vita”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo messaggio per ricordare Liam Payne, Niall Horan ha aggiunto: “Mi sento così fortunato ad averlo visto di recente. Purtroppo non sapevo che dopo averlo salutato e abbracciato quella sera, gli avrei detto addio per sempre. È straziante. Grazie di tutto, Payno. Ti amo fratello”.

Il post di Niall per Liam ha fatto in breve il giro dei social e in queste ore sta facendo commuovere il mondo intero. Nelle scorse ore nel mentre a intervenire sono stati anche gli ex membri degli One Direction, che sulle rispettive pagine hanno condiviso struggenti messaggi per Payne.