Sul settimanale Oggi spunta un nuovo scoop riguardante Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le Stelle lascia la trasmissione? Sulla rivista si legge: “Vive in una comunità ultraconservatrice”.

Guillermo Mariotto lascia Ballando con le Stelle?

Mentre a Ballando con le Stelle è tra i giurati più diretti e senza peli sulla lingua, Guillermo Mariotto torna a far parlare di sé. Il giudice del programma ha rivelato di vivere in una comunità cristiana conservatrice.

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha svelato degli altri dettagli sulla vita privata dello stilista. Secondo quanto si apprende dal giornalista, infatti, Mariotto sarebbe molto vicino alla fede. E proprio qui è giunta la spiegazione ancor più precisa:

“L’esuberante stilista di origini venezuelane è stato per anni anche indiscusso protagonista della vita notturna della Capitale. In pochi sanno che però negli ultimi mesi Mariotto si è votato anima e corpo al culto religioso. E oltre a ciò vive praticamente quasi in pianta stabile in una comunità cristiana ultra conservatrice alle porte di Roma.

Anche il suo tempo libero è quasi totalmente dedicato al culto e a intensi esercizi spirituali. Il prossimo passo di Gulliermo? Liberarsi di tutti i suoi beni materiali e rinunciare a tutti i piaceri mondani”.

Ed è proprio quest’ultima frase che ha destato dubbi. Quanto pubblicato dal settimanale Oggi ha quindi lasciato pensare che questo potrebbe voler dire che Mariotto potrebbe lasciare Ballando con le Stelle, dopo tanti anni in cui ha ricoperto il ruolo di giudice. Il pubblico è andato un po’ per ipotesi e non abbiamo certezza effettiva che questo possa davvero accadere.

Non possiamo sapere chiaramente cosa succederà e al momento si tratta solo di supposizioni. Vedremo se il giurato deciderà di fare chiarezza sul suo futuro nella trasmissione, così da capire se lo vedremo ancora nella prossima edizione del dance show di Rai 1.