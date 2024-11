Tornano a far discutere Shaila e Lorenzo e, in particolare il loro viaggio verso la Spagna, quando sono stati ospiti del Gran Hermano. Helena e Maria Vittoria hanno sparlato e fatto delle scottanti accusa, ma la regia ha censurato tutto!

Nuove accuse a Shaila e Lorenzo

Shaila e Lorenzo sono davvero sulla bocca di tutti. E mentre il modello è sicuro che lui e la sua amata siano il fulcro principale di questo Grande Fratello, lei è andata in crisi dopo gli aerei frecciatine che sono arrivati nella giornata di ieri. Peraltro la vicinanza tra i due gieffini ha generato numerose critiche tra gli altri concorrenti, perché vorrebbero mostrassero un po’ più di tatto verso i “cuori feriti” di Javier ed Helena.

E a proposito di questo, proprio Helena con la complicità di Maria Vittoria, si è fatta censurare dalla regia durante un discorso in giardino su Shaila e Lorenzo.

Già pochi giorni fa Helena aveva fatto una rivelazione su Lorenzo, arrivando così a farsi censurare. Per poi origliare le conversazioni della neo coppia. Stavolta invece la modella brasiliana ha fatto un pensiero più ampio che è andato a toccare Shaila e Lorenzo, dunque la coppia e non il singolo.

Helena e Maria Vittoria si fanno censurare

Nello specifico si è tornati a parlare del viaggio fatto in Spagna dai due concorrenti, quando sono stati ospiti del Gran Hermano.

Ecco, secondo Helena ci sarebbe qualcosa sotto: “Io penso che in questo viaggio Shaila e Lorenzo abbiano visto cellulari, cose… di sicuro, di nascosto. Sono sicura!”, ha detto senza peli sulla lingua.

LA TINTAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA È SEMPRE LA DOTTORESSA PORCATROIA



#grandefratello pic.twitter.com/cCqA34Kcm1 — Noemi 🐍💐 (@Santuz15) October 31, 2024

A darle corda la sua compagna d’avventura Maria Vittoria. Esattamente come Helena, anche la gieffina non è riuscita a contenersi. “A parte che ho notato che si è fatta la tinta, e io invece…“, ha risposto a gran voce Maria Vittoria. Il medico estetico non ha nemmeno terminato di dire la frase che la regia ha tolto l’audio e censurato così la conversazione.

Mutato l’audio dunque non sappiamo che altro possano aver detto Helena e Maria Vittoria su Shaila e Lorenzo e se sono balzate fuori ancora altre accuse e/o insinuazioni. Ne sapremo di più nella prossima puntata?