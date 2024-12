In un’intervista Guillermo Mariotto ha raccontato la sua versione prima della messa in onda di Striscia e il Tapiro d’Oro andato poi distrutto. Il giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato la sua versione dei fatti.

La versione di Mariotto

Da un’intera settimana si parla di Guillermo Mariotto, uscito anticipatamente dalla diretta della scorsa puntata di Ballando con le Stelle. Sebbene sia stato ampiamente chiarito il motivo, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro al giudice. Momento che vedremo nel corso della puntata del 7 dicembre del TG satirico.

Dopo le parole rilasciate a Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, Mariotto è stato intercettato da Fanpage.it e qui ha raccontato la sua verità, spiegando anche di non sapere chi sia Antonio Ricci: “Chi? Non lo conosco”.

Alla domanda su cosa è accaduto, Mariotto è subito entrato a gamba tesa e non si è risparmiato: “Nulla, solo quel pirla lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c’è un però”.

Guillermo Mariotto ha dichiarato che se mettessero tutto senza tagliare, ci rimetterebbero loro, ma si è detto già sicuro che il servizio sarà tagliato, così da mostrare quel che si vuole.

Nel suo discorso, il giudice di Ballando con le Stelle ha spiegato di aver fatto il gesto della sigaretta da spegnere, mentre Staffelli ha chiuso la bocca e lui avrebbe dunque lanciato una bordata: “Fai bene a chiudere la bocca”. Mariotto ha spiegato che si sarebbe trattata di una semplice provocazione che, secondo lui, sarà trasformata.

La verità del giudice di Ballando: “Non ho rotto il Tapiro”

Quando Fanpage.it ha chiesto a Mariotto di raccontare come fosse andata, lui ha svelato la sua versione dei fatti, ricostruendo l’accaduto:

“Mentre lui parlava, io gli dicevo: ‘Vai via, vecchiume’. Gliel’ho detto: ‘Lei usa una retorica antiquata e vetusta e ha anche i capelli tinti’. Non sapeva poi a che attaccarsi. Ero arrivato con il mio assistente, Emiliano Marinelli, e la mia première, Caterina Fusco, e li abbraccio per presentarli e fargli capire che stavo arrivando da un viaggio di lavoro. Lui mi fa: ‘Sta strozzando la sua première in un momento storico dove ci sono femminicidi’. Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malafede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l’aggiunta della malafede è una cosa bieca, che ti fa dire: “Ma che ci sto a fare qui?”.

Ha smentito invece di aver distrutto il Tapiro d’Oro. Mariotto ha spiegato che mentre chiudeva la porta dell’auto il premio si è incastrato e di conseguenza si è spaccato. Ci ha tenuto a ribadire di non essere stato violento, semplicemente ha chiuso lo sportello e nel farlo ha rotto il premio: “Ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio”.

Infine non crede si tratti di un attacco alla sua persona, anzi, pensa si tratti semplicemente di show.