Striscia La Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto, a seguito della “sparizione” improvvisa da Ballando con le Stelle sabato scorso. Il giudice però non l’ha presa bene e prima di scappare via ha distrutto il premio dorato. Poi a RTL 102.5 si è difeso: “Mi hanno aggredito”.

Mariotto riceve il Tapiro, ma lo distrugge

È trascorsa una settimana dalla “sparizione” improvvisa di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle e Striscia La Notizia ha voluto vederci chiaro. Come? Con la consegna di un Tapiro d’Oro al giudice del programma condotto da Milly Carlucci, che al settimanale Chi ha commentato la vicenda.

Pare però che Mariotto non abbia preso benissimo il premio consegnato dal TG satirico e come mostrato dall’anteprima del video pubblicato dalla trasmissione, si sente lui dire: «Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere», ha detto rivolgendosi all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, che l’ha intercettato all’aeroporto di Roma – Fiumicino.

«Stai lontano o questo affare te lo do in testa», ha aggiunto Mariotto visibilmente irritato. Poi lo storico giudice del talent di Rai 1 è scappato via a bordo di un van, senza dare ulteriori spiegazioni.

Prima di andarsene, però, il giudice ha battuto la portiera della sua auto e sbattuto il Tapiro d’Oro per terra, che si è inevitabilmente distrutto in mille pezzi.

Ma non è finita.

Le parole di Mariotto: “Mi hanno aggredito”

Durante la puntata di ieri di Protagonisti, in onda su RTL 102.5, Francesco Fredella ha provato a rintracciare Guillermo Mariotto ma con scarsi risultati, dato che non c’è stato modo di parlare e lo stilista avrebbe chiuso la chiamata ancor prima di iniziare la conversazione.

L’ex volto di Ballando Samanta Togni era in collegamento con l’emittente radiofonica e anche lei non si spiegava come mai Mariotto abbia avuto quella reazione.

In seguito Guillermo Mariotto è stato intercettato da Gabriele Parpiglia, che a RTL 102.5 ha svelato la conversazione avuta con il giudice di Ballando con le Stelle dopo la consegna del Tapiro d’Oro: “Abbiamo letto la notizia del Tapiro distrutto”.

Un po’ seccato Guillermo Mariotto ha risposto: “Se mi disturbate? Sì, parecchio. Avete letto la notizia di cosa? Striscia la Notizia? E chi è Striscia la Notizia? Cos’è? Il tapiro? Oddio quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto. Hanno fatto una cosa assurda in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro. La prego ne ho abbastanza per oggi”.

Secondo Gabriele Parpiglia però Guillermo Mariotto avrebbe esagerato nel descrivere il fatto e ne ha preso le distanze per i toni utilizzati. Come tanti anche il giornalista non si sarebbe aspettato una reazione del genere, ma anche le parole scelte per raccontare il fatto: “(…) Prima gentucola e poi dice aggressione, ma dai. Sai che è strano sentire Mariotto così? Avete sentito il suo tono di voce? Sì, un po’ abbattuto“.

📲 #StriscialaNotizia ha consegnato il Tapiro a #GuillermoMariotto ma lui lo ha ridotto in frantumi…



Abbiamo provato a sentire la sua versione al telefono 😮@Parpiglia



🔴 Segui la diretta: https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/skJdy1OR3d — RTL 102.5 (@rtl1025) December 6, 2024

Ci sarà modo di riparlarne? Sappiamo intanto che la consegna del Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto avverrà questa sera a Striscia la Notizia.